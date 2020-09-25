«Барселона» и ЦСКА сыграют без зрителей

1 октября стартует баскетбольный сезон Евролиги. Центральным матчем первого тура станет встреча «Барселоны» и ЦСКА, которая пройдёт на площадке испанской команды. По информации издания Mundo Deportivo, встреча пройдёт без зрителей — такое решение принято руководством каталонского клуба.

Команда Евролиги «Валенсия», а также команды «Ховентуд» и «Уникаха», выступающие в Еврокубке, намерены провести матчи на международной арене со зрителями. В «Барселоне» же намерены проследить, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса. В Европе усиливаются разговоры о начале второй волны пандемии, в последние недели в Испании наблюдается резкий прирост числа заболевших.

Напомним, из-за пандемии минувший сезон Евролиги был завершён досрочно и без определения чемпиона.