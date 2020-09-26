Эксперт: Джордан в последнем сезоне не мог прыгать. Леброн выключает лучшего защитника НБА
Известный эксперт Колин Коухерд провёл сравнение между лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и лучшим в истории баскетболистом Майклом Джорданом. По словам Коухерда, Леброн в свои 35 лет делает то, что не мог сделать Джордан на закате карьеры.
«Помните Джордана в его последний сезон? Он реально не мог прыгать. Теперь посмотрите на 17-й сезон Леброна. Он просит опекать самого классного соперника, Мюррею всего 23 года и он справляется с этим. Леброн делает это второй раз в карьере. 8-9 лет назад он взял на себя защиту от Деррика Роуза и тот был ужасен в заключительной четверти, теперь та же ситуаци с Мюрреем, который был в огне», — сказал Коухерд на видео, размещённом на его странице в «Твиттере».
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