«Бостон» обыграл «Майами» и сохранил шансы на выход в финал НБА

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 121:108.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, записавший в свой актив 31 очко. На счету Джейлена Браунда 26 очков. Даниэль Тайс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Майами» отличился Горан Драгич, на счету которого 23 очка. Джимми Батлер записал в свой актив 17 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Майами». Следующий матч между командами состоится 28 сентября и начнётся в 2:30 мск.