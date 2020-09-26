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«Бостон» обыграл «Майами» и сохранил шансы на выход в финал НБА

«Бостон» обыграл «Майами» и сохранил шансы на выход в финал НБА
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 121:108.

Самым результативным в составе «Бостона» стал Джейсон Тейтум, записавший в свой актив 31 очко. На счету Джейлена Браунда 26 очков. Даниэль Тайс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе «Майами» отличился Горан Драгич, на счету которого 23 очка. Джимми Батлер записал в свой актив 17 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Майами». Следующий матч между командами состоится 28 сентября и начнётся в 2:30 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
26 сентября 2020, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 108
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 28, Тайс - 15, Уокер - 15, Смарт - 12, Хэйворд - 10, Кантер - 8, Уонамэйкер - 2, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Майами Хит: Горан Драгич - 23, Робинсон - 20, Батлер - 17, Краудер - 14, Хироу - 14, Адебайо - 13, Олиник - 5, Игуодала - 2, Александер, Винсент, Джонс, Леонард, Нанн, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
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