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Аллен Айверсон назвал топ-5 величайших игроков в истории НБА

Аллен Айверсон назвал топ-5 величайших игроков в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Аллен Айверсон составил свою версию «горы Рашмор» для величайших баскетболистов в истории лиги.

«Моим фаворитом всегда будет Майкл Джордан. Вы понимаете, о чём я. Джордан и Коби Брайант — мои номера один и два. Леброн Джеймс очень классный. Я ставлю его на третье место. Я считаю, что Коби ближе всего к Майклу. Леброн просто безоговорочно уступает, но при этом является единственным в своём роде. Дальше в рейтинге я поставлю Шакила О'Нила и Стефена Карри», — приводит слова Айверсона Clutch Points.

Айверсон выиграл награду MVP регулярного сезона НБА в 2001 году и вывел «Филадельфию Сиксерс» в финал лиги, где команда проиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Брайантом и О'Нилом в пяти играх.

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