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Джимми Батлер объяснил провал «Майами» в игре с «Бостоном»

Джимми Батлер объяснил провал «Майами» в игре с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о причинах поражения команды в пятом матче серии финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (108:121, 3-2). «Майами» провалил третью четверть (25:41), что предопределило итоговый результат.

«Они начали атаковать. Мы перестали защищаться. на протяжении всего года мы говорили, что нам нужно начинать с защиты. Думаю, в первых двух четвертях у нас всё получилось. Потом всё пошло под откос. Мы вернёмся. Вы знаете, мы должны кое-что обсудить. Мы много раз были на одной и той же волне. Нам просто нужно поговорить. Вот к чему всё сводится. В воскресенье будем готовы. Вернёмся лучше и приготовимся к победе. Мы собираемся посмотреть видео матчи и извлечь из этого урок. Не буду говорить, что мы ещё не знаем, что пошло не так, но мы будем готовы к работе. Мы это исправим. Мы будем готовы к выходу в финал НБА в воскресенье», — приводит слова Батлера ASAP Sports.

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