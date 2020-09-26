Крис Пол принял решение по контракту на $ 85 млн

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол не собирается использовать опцию выхода в контракте, который обеспечит ему зарплату более $ 85 млн в течение следующих двух сезонов.

«Генеральный менеджер Сэм Прести был великолепен в этом году. «Оклахома-Сити» была потрясающей. В межсезонье в команде должны произойти изменения, однако мне приятно быть здесь и находиться рядом с семьёй. Думаю, что нахожусь в хорошем месте. Хотелось бы, чтобы мы продолжали выходить в плей-офф. У меня нет планов отказываться от опции в контракте в ближайшее время», — приводит слова Пола Sports Illustrated.

В сезоне-2019/2020 35-летний Пол помог «Оклахома-Сити» выйти в плей-офф НБА, хотя ESPN давал на это вероятность 0,2%.