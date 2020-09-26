Ванесса Брайант опубликовала трогательное видео маленькой дочери с фотографией Коби
Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, опубликовала в социальных сетях видео — младшая дочь Ванессы и Коби Капра держит фотографию отца и произносит слово «папа».
Посмотреть видео можно в «твиттере» Clutch Points.
Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.
Ранее Ванесса приняла решение подать в суд на ряд лиц, которые нелегально завладели посмертными фотографиями супруга и их дочери Джианны.
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