Андрей Ведищев: пришло время сменить курс, который «Локо» взял ранее

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о задачах на сезон-2020/2021.
«Пришло время сменить курс, который мы взяли ранее. Говорю об омоложении состава. У нас вырос хороший резерв — талантливый, перспективный и голодный до побед. Это осознанное решение. Скажу больше. Есть уверенность, что ребята способны уже в этом сезоне удивить многих и помочь «Локомотиву» выполнить поставленные задачи. Нехватку опыта будем компенсировать талантом, желанием и хорошей физической подготовкой. Да и опытных ребят у нас хватает. Команда боеспособная и будет бороться за максимальные результаты во всех турнирах.
Главная цель — добиться поставленных задач и суметь реализовать потенциал нашей молодежи. Нынешний состав позволяет нам играть на самом высоком уровне. В Единой лиге ВТБ хотим выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, то есть быть в тройке. В Еврокубке задача-минимум — попасть в плей-офф. Максимум — дойти до финала и выиграть турнир», — заявил Ведищев во время эфира в YouTube-аккаунте краснодарского клуба.
«Локомотив-Кубань» 26 сентября примет польский клуб «Зелена Гура» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ.
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