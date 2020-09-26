Дуэйн Уэйд: Леброн играет в НБА 17 лет, но по-прежнему остаётся лучшим в мире

Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд высказался о потенциальной встрече «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» в финале НБА сезона-2019/2020.
«Мы знаем личные истории Пэта Райли и Леброна Джеймса, когда дело касается организаций „Лейкерс“ и „Хит“. Все знают про успех, которого они достигли в обоих местах. Было бы здорово, если бы эти две франшизы встретились в финале НБА? Молодая команда „Майами“, которую выстроил Райли. Леброн играет в лиге 17 лет, но по-прежнему остаётся лучшим баскетболистом в мире. Это идеальное время для встречи. Конечно, они хотят обыграть друг друга. Почему бы и нет», — приводит слова Уэйда Cluth Points.
«Лейкерс» ведут в серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (3-1), «Майами» впереди в противостоянии с «Бостон Селтикс» (3-2) на Востоке.
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