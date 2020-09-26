ЦСКА проиграл «Парме», растеряв преимущество в 22 очка

В Москве на стадионе «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского» состоялся очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. ЦСКА принимал пермскую «Парму». Встреча завершилась победой гостей со счётом 97:95.



Встреча началась в упорной борьбе, и по итогам первой десятиминутки минимальное преимущество удалось захватить хозяевам паркета. Во второй четверти ЦСКА удалось совершить рывок, выиграв отрезок со счётом 29:19.



В третьей десятиминутке ЦСКА увеличил преимущество до 20 очков. В заключительной четверти преимущество ЦСКА достигало 22 очков, однако пермякам удалось совершить впечатляющий рывок и одержать победу как в четверти со счётом 36:14, так и в матче — 97:95.



Самым результативным игроком в составе хозяев стал Майк Джеймс, набравший 31 очко. В составе гостей 18 очков на свой счёт записал Борис Савович.