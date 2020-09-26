ЦСКА проиграл «Парме», растеряв преимущество в 22 очка

В Москве на стадионе «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского» состоялся очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. ЦСКА принимал пермскую «Парму». Встреча завершилась победой гостей со счётом 97:95.
Встреча началась в упорной борьбе, и по итогам первой десятиминутки минимальное преимущество удалось захватить хозяевам паркета. Во второй четверти ЦСКА удалось совершить рывок, выиграв отрезок со счётом 29:19.
В третьей десятиминутке ЦСКА увеличил преимущество до 20 очков. В заключительной четверти преимущество ЦСКА достигало 22 очков, однако пермякам удалось совершить впечатляющий рывок и одержать победу как в четверти со счётом 36:14, так и в матче — 97:95.
Самым результативным игроком в составе хозяев стал Майк Джеймс, набравший 31 очко. В составе гостей 18 очков на свой счёт записал Борис Савович.
- 26 сентября 2020
-
15:04
-
14:24
-
14:06
-
13:55
-
12:50
-
11:58
-
11:10
-
09:55
-
09:43
-
09:39
-
08:38
-
08:33
-
08:24
-
08:15
-
08:09
-
08:04
-
07:58
-
07:22
-
06:31
-
00:48
-
00:40
- 25 сентября 2020
-
22:39
-
22:00
-
21:37
-
20:54
-
20:25
-
20:10
-
19:43
-
19:35
-
19:06
-
19:00
-
18:45
-
17:59
-
15:58
-
15:50