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ЦСКА проиграл «Парме», растеряв преимущество в 22 очка

ЦСКА проиграл «Парме», растеряв преимущество в 22 очка
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Москве на стадионе «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского» состоялся очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. ЦСКА принимал пермскую «Парму». Встреча завершилась победой гостей со счётом 97:95.

Встреча началась в упорной борьбе, и по итогам первой десятиминутки минимальное преимущество удалось захватить хозяевам паркета. Во второй четверти ЦСКА удалось совершить рывок, выиграв отрезок со счётом 29:19.

В третьей десятиминутке ЦСКА увеличил преимущество до 20 очков. В заключительной четверти преимущество ЦСКА достигало 22 очков, однако пермякам удалось совершить впечатляющий рывок и одержать победу как в четверти со счётом 36:14, так и в матче — 97:95.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Майк Джеймс, набравший 31 очко. В составе гостей 18 очков на свой счёт записал Борис Савович.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 сентября 2020, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
95 : 97
Парма
Пермь, Россия
ЦСКА: Джеймс - 31, Клайберн - 19, Милутинов - 13, Боломбой - 8, Фойгтман - 8, Хэкетт - 5, Курбанов - 3, Ухов - 3, Хиллиард - 3, Антонов - 2, Лопатин, Хоменко
Парма: Савович - 18, Джонсон - 11, Мейерис - 11, Юшкевичюс - 11, Жмако - 10, Жукаускас - 10, Уильямс - 9, Шейко - 9, Григорьев - 6, Ивлев - 2, Буланов, Чернышев
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