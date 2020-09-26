«Важнее понять, как мы до этого дошли». Итудис прокомментировал поражение ЦСКА от «Пармы»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал сенсационный проигрыш команды в матче Единой лиги ВТБ с «Пармой» (95:97). «Армейцы» в ходе матча растеряли преимущество в 22 очка.
«Поздравляю «Парму», соперники нашли в себе дух победителей, не сдавались. У нас были позитивные моменты, вроде мяча Майка Джеймса после тайм-аута в концовке. Но важнее сейчас понять, как мы дошли до этого, как такое стало возможно, почему мы бросили играть.
У нас нет права снимать ногу с педали газа, когда владеем большим преимуществом. У «Пармы» есть качество, дух, «химия», жёсткость. Говорил об этом, когда готовил команду, но это не сработало, поэтому беру ответственность на себя. Мы проиграли, хотя у нас были хорошие моменты, хорошие действия в защите. За семь минут до конца вели «+20», после чего пропустили 6 трёхочковых из 6, совершили 7 потерь и 0 результативных передач. В какой-то момент вернул на паркет наше самое эффективное сочетание игроков, но мы получили сильный удар.
«Парма» вернулась в игру. Снова поздравляю соперников. Сказал сейчас команде: оказаться в ЦСКА — только первый шаг. Следом нужно постоянно доказывать, что принадлежишь клубу такого уровня. Так что завтра вместо выходного будем смотреть видео и тренироваться. Таков наш путь, чтобы преодолеть проблемы», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.
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