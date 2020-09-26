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20 очков Уильямса помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Зелёну-Гуру».

20 очков Уильямса помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Зелёну-Гуру».
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимал польскую «Зелёну-Гуру».

Гости неплохо начали встречу и выиграли первую четверть с небольшим преимуществом — 22:20. К большому перерыву «железнодорожники» исправили положение и создали хороший отрыв — 43:34. В третьей десятиминутке подопечные Пашутина нарастили преимущество — 64:51. В заключительном игровом отрезке гости попробовали вернуться в игру, но краснодарцы контролировали происходящее на паркете, одержав победу со счётом 83:76.

Самым результативным в составе победителей стал Алан Уильямс, набравший 20 очков и собравший 9 подборов. У «Зелёны-Гуры» 18 очков в активе Яниса Берзиньша.

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