20 очков Уильямса помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Зелёну-Гуру».

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимал польскую «Зелёну-Гуру».

Гости неплохо начали встречу и выиграли первую четверть с небольшим преимуществом — 22:20. К большому перерыву «железнодорожники» исправили положение и создали хороший отрыв — 43:34. В третьей десятиминутке подопечные Пашутина нарастили преимущество — 64:51. В заключительном игровом отрезке гости попробовали вернуться в игру, но краснодарцы контролировали происходящее на паркете, одержав победу со счётом 83:76.

Самым результативным в составе победителей стал Алан Уильямс, набравший 20 очков и собравший 9 подборов. У «Зелёны-Гуры» 18 очков в активе Яниса Берзиньша.