Симмонс — Полу Джорджу: за тебя отдали сотню драфт-пиков, ты можешь расторгнуть контракт

Журналист The Ringer Билл Симмонс подверг резкой критике форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа за выступление в плей-офф НБА.

«Ужасно ли, когда Пол Джордж говорит: „Это не сезон, в котором мы обязательно должны выиграть титул“? Конечно, это является ужасным заявлением! „Клипперс“ отдали за тебя сотню драфтов, ты можешь отказаться от опции и выйти из контракта. Я думал, „Лейкерс“ повезло, что они не встретились с ними, но теперь считаю что „Лейкерс“ обыграли бы этих „Клипперс“, они ментально слабые», — приводит слова Симмонса Fadeaway World.

«Клипперс» вылетели на стадии второго раунда плей-офф НБА, уступив «Денвер Наггетс» (3-4). «Клипперс» намерены сохранить Джорджа и Кавая Леонарда на следующий сезон, несмотря на неудачный результат.