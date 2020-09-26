Смит объяснил, почему Леброн Джеймс никогда не станет величайшим игроком в истории НБА

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс никогда не сможет отнять у легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана звание величайшего игрока в истории НБА.

«Я не из тех парней, которые слишком критикуют Леброна Джеймса. Я просто говорю, что он не величайший игрок в истории НБА. Я поместил его на свою личную гору Рашмор в баскетболе, а люди называют это ненавистью. Как можно поставить кого-то в исторический топ-3 в любом виде спорта, не говоря уже о баскетболе, и при этом считаться его хейтером? Леброн — не величайший. Майкл Джордан — величайший. Так было всегда. Так будет дальше каждый день. В дебатах о величайшем игроке для меня имеет значение, кого вы побеждали, и какой путь к величию выбрали. Я смотрю на это так: Леброн выступал в Восточной конференции, а в его команде на протяжении 4 лет были Дуэйн Уэйд и Крис Бош», — цитирует Смита Fadeaway World.