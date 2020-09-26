Два трансфера ЦСКА — лучшие за межсезонье в Европе, два игрока вошли в топ-3 самых опасных

Евролига на официальном сайте провела опрос среди капитанов команд-участниц.
В качестве ответа на вопрос «Кто из игроков будет самым «голодным» в предстоящем сезоне Евролиги?» 27,8% капитанов назвали форварда ЦСКА Уилла Клайберна и 22,2% защитника «Анадолу Эфеса» Шейна Ларкина.
«Какой игрок является для вас самым сложным соперником» — Шейн Ларкин («Эфес», 33,3%), Майк Джеймс (ЦСКА, 16,7%), Никола Милутинов (ЦСКА, 11,1%), Никола Миротич («Барселона», 11,1%).
«Выездные матчи с какой командой вам больше всего нравится посещать?» — «Барселона» (22,2%), «Панатинаикос» (16,7%), «Реал» (16,7%).
«Лучший трансфер Евролиги в межсезонье?» — Торнике Шенгелия (ЦСКА, 44,4%), Никола Милутинов (ЦСКА, 22,2%), Кайл Хайнс («Милан», 11,1%), Ник Калатес («Барселона», 11,1%).
«С каким главным тренером вы больше всего ждёте встречи?» — Шарунас Ясикявичюс («Барселона», 55,6%), Игор Кокошков («Фенербахче», 16,7%), Пабло Ласо («Реал», 16,7%).
Фото доступно в официальном Твиттер-аккаунте Евролиги
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