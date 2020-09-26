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Майк Джеймс: произошла непростительная хрень, которая никогда не должна повториться

Майк Джеймс: произошла непростительная хрень, которая никогда не должна повториться
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс поделился мыслями о сенсационном поражении команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (95:97), отметив, что подобное больше не должно повториться.

«Произошла непростительная хрень, которая никогда не должна повториться. Должны стать лучше и работать упорнее. Хорошие истории не состоят из одних лишь цветов», — написал американец на своей странице в «Твиттере».

В ходе встречи с «Пармой» команда из Москвы упустила преимущество в 22 очка, из-за чего потерпела первое в истории поражение от уральской команды. Джеймс в матче с «Пармой» стал лучшим в составе «армейцев», набрав 31 очко. Ещё 19 очков команде из Москвы принёс Уилл Клайберн.

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