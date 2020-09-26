«Зенит» на старте сезона Единой лиги ВТБ одержал третью победу подряд

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал таллинский «Калев».

Команда из Эстонии удачно начала встречу, ведя после первой четверти в счёте с разницей в 2 очка — 23:21. В следующем отрезке «Зенит» не только отыгрался, но и вышел вперёд — 46:41. После большого перерыва гости прибавили и сократили отставание до минимума — 63:64. Но в заключительном игровом отрезке подопечные Паскуаля собрались и одержали уверенную победу.

Самым результативным в составе победителей стал набравший 27 очков Остин Холлинз, по 13 баллов в активе Билли Бэрона и Матеуша Понитки. У «Калева» лучшим стал Маркус Кин, записавший в свой актив 24 очка и 8 передач. Эта победа стала для «Зенита» третьей в новом сезоне Единой лиги ВТБ.