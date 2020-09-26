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Димитрис Итудис рассказал о состоянии травмированного Торнике Шенгелии

Димитрис Итудис рассказал о состоянии травмированного Торнике Шенгелии
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча Единой лиги ВТБ с «Пармой» (95:97) ответил на вопрос о состоянии травмированного новичка команды тяжёлого форварда Торнике Шенгелии.

Шенгелия получил травму правого колена в первой четверти предыдущего матча с «Астаной» (93:60). У игрока диагностирован ушиб правой большеберцовой кости. По словам греческого специалиста, форвард чувствует себя лучше.

«Этот вопрос лучше задать докторам. Когда спрашивал, он сказал, что лучше. Посмотрим на это в воскресенье. Надеюсь, это действительно так», — приводит слова Итудиса NEWS.ru.

Напомним, 1 октября ЦСКА проведёт первый матч в Евролиге сезона-2020/2021 в гостях на арене «Палау Блауграна» с испанским клубом «Барселона».

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