Димитрис Итудис рассказал о состоянии травмированного Торнике Шенгелии
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча Единой лиги ВТБ с «Пармой» (95:97) ответил на вопрос о состоянии травмированного новичка команды тяжёлого форварда Торнике Шенгелии.
Шенгелия получил травму правого колена в первой четверти предыдущего матча с «Астаной» (93:60). У игрока диагностирован ушиб правой большеберцовой кости. По словам греческого специалиста, форвард чувствует себя лучше.
«Этот вопрос лучше задать докторам. Когда спрашивал, он сказал, что лучше. Посмотрим на это в воскресенье. Надеюсь, это действительно так», — приводит слова Итудиса NEWS.ru.
Напомним, 1 октября ЦСКА проведёт первый матч в Евролиге сезона-2020/2021 в гостях на арене «Палау Блауграна» с испанским клубом «Барселона».
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