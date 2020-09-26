Аллен Айверсон удивил именем лучшего данкера в истории НБА
Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон рассказал, кого считает лучшим данкером в истории лиги. По его словам, таковым является Андре Игуодала.
«Я просто не хочу, чтобы люди не признавали заслуг Игуодалы. Я видел в его исполнении много таких вещей. Он просто отрывался от паркета. В молодости он подавал сумасшедшие надежды, и в лучшие годы он был лучшим данкером в истории», — приводит слова Айверсона Clutch Points.
Отметим, что Айверсон не отдал звание лучшего данкера в истории Винсу Картеру, которого многие эксперты и болельщики считают лучшим в этом компоненте. В прошлом Айверсон выступал вместе с Игуодалой в составе «Филадельфии Севенти Сиксерс».
«Картер? Знаю, знаю. Но не хочу быть политкорректным», — добавил Айверсон.
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