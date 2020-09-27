«Лейкерс» выиграли Западную конференцию и вышли в финал НБА, у Леброна мощный трипл-дабл

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, сделавший трипл-дабл. На его счету 38 очков, 15 подборов и 10 передач. Вторая результативность — у его одноклубника Энтони Дэвиса, 25 очков и 5 подборов.

В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».