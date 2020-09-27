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«Лейкерс» выиграли Западную конференцию и вышли в финал НБА, у Леброна мощный трипл-дабл

«Лейкерс» выиграли Западную конференцию и вышли в финал НБА, у Леброна мощный трипл-дабл
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, сделавший трипл-дабл. На его счету 38 очков, 15 подборов и 10 передач. Вторая результативность — у его одноклубника Энтони Дэвиса, 25 очков и 5 подборов.

В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
27 сентября 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Дэвис - 27, Грин - 11, Карузо - 11, Ховард - 9, Кузма - 8, Рондо - 8, Моррис - 3, Колдуэлл-Поуп - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Макги, Смит, Уэйтерс, Хортон-Такер
Денвер Наггетс: Грант - 20, Йокич - 20, Маррей - 19, Миллсэп - 13, Моррис - 10, Портер - 10, Пламли - 7, Дозьер - 5, Харрис - 3, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дэниелс, Крэйг, Кук, Чанчар
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