«Лейкерс» выиграли Западную конференцию и вышли в финал НБА, у Леброна мощный трипл-дабл
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.
Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, сделавший трипл-дабл. На его счету 38 очков, 15 подборов и 10 передач. Вторая результативность — у его одноклубника Энтони Дэвиса, 25 очков и 5 подборов.
В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».
НБА - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
27 сентября 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 107
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Дэвис - 27, Грин - 11, Карузо - 11, Ховард - 9, Кузма - 8, Рондо - 8, Моррис - 3, Колдуэлл-Поуп - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Макги, Смит, Уэйтерс, Хортон-Такер
Денвер Наггетс: Грант - 20, Йокич - 20, Маррей - 19, Миллсэп - 13, Моррис - 10, Портер - 10, Пламли - 7, Дозьер - 5, Харрис - 3, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дэниелс, Крэйг, Кук, Чанчар
- 27 сентября 2020
-
06:36
-
00:34
- 26 сентября 2020
-
22:56
-
22:40
-
22:00
-
21:52
-
20:57
-
20:37
-
19:59
-
19:16
-
19:00
-
18:42
-
18:39
-
18:03
-
17:08
-
15:04
-
14:24
-
14:06
-
13:55
-
12:50
-
11:58
-
11:10
-
09:55
-
09:43
-
09:39
-
08:38
-
08:33
-
08:24
-
08:15
-
08:09
-
08:04
-
07:58
-
07:22
-
06:31
-
00:48
Партнерский контент