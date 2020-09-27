Джамал Маррей установил исторический рекорд НБА

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей — первый игрок в истории НБА, набравший в среднем 25+ очков, 5+ передач при 50+% с игры и 45+% из-за дуги за один розыгрыш плей-офф (минимум 10 сыгранных матчей).

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции. В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».

«Наггетс» Мюррея ранее обыграли «Юту Джаз» и «Лос-Анджелес Клипперс», отыграваясь после отставания 1-3 по ходу серии.