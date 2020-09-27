Энтони Дэвис покорил выдающиеся достижения Брайанта, Абдул-Джаббара и О'Нила

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 27 очков и 5 подборов в пятом матче серии финала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс» (117:107, 4-1). «Лейкерс» обеспечили себе выход в финал НБА.



Дэвис присоединился к группе легендарных игроков «Лейкерс», в среднем набиравших 30+ очков при 50% и более с игры в серии финала конференции с 1963 года. В этот список ранее входили только Карим Абдул-Джаббар, Джеймс Уорти, Шакил О'Нил, Коби Брайант.

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На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.

В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».