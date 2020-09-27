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Леброн Джеймс превзошёл 27 франшиз НБА вместе взятых

Леброн Джеймс превзошёл 27 франшиз НБА вместе взятых
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 38 очков, 16 подборов и 10 передач в пятом матче финала Западной конференции НБА против «Денвер Наггетс» (117:107, 4-1).

Джеймс в 10-й раз за карьеру вышел в финал НБА. По этому показателю он превосходит 27 франшиз НБА. В истории лиги только Билл Расселл, Сэм Джонс и Карим Абдул-Джаббар добирались до финала 10 или более раз.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.

В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».

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