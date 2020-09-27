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Ману Джинобили дал понять, что величие Леброна Джеймса не ценится до достоинству

Ману Джинобили дал понять, что величие Леброна Джеймса не ценится до достоинству
Баскетбол / НБА 0

4-кратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили считает, что все достижения форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса не получают должного признания и воспринимаются как должное.

«Леброн, Леброн, Леброн… Мы слишком часто принимаем его достижения как должное», — написал Джинобили на своей странице в «Твиттере».

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.

В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».

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