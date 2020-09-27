Маррей высказался о вылете «Наггетс» в финале Западной конференции НБА

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей прокомментировал проигрыш команды в финальной серии Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).

«Выход в финал конференции не был конечной целью, тем не менее своей игрой мы осчастливили очень многих, это прекрасное чувство. Попытаемся снова пройти высоко в следующем сезоне и будем еще сильнее», — приводит слова Маррея ESPN.

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции. В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».