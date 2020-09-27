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Леброн Джеймс: я один из немногих, кто может понять образ мышления Коби Брайанта

Леброн Джеймс: я один из немногих, кто может понять образ мышления Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы в серии финала Западной конференции НБА над «Денвер Наггетс» (117:107, 4-1) рассказал о значимости легенды калифорнийского клуба Коби Брайанта.

«Каждый раз, когда надеваешь форму „Лейкерс“, думаешь о наследии Коби Брайанта. Вы думаете о Коби и о том, что он значил для этой франшизы на протяжении 20 с лишним лет. Что он значил на площадке и за её пределами. Чего он требовал от товарищей по команде и чего требовал от себя. В этом смысле у нас есть некоторое сходство.

Наш стиль игры разный, но что касается мышления, стремления быть лучшими и не проигрывать… Иногда вы приносите в жертву семью, потому что стремитесь стать великими. Иногда другие вещи уходят на второй план. Понимаю. Я один из немногих, кто может понять образ мышления Коби и его путь из средней школы в НБА», — приводит слова Джеймса ASAP Sports.

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