Никола Йокич отреагировал на вылет «Денвера» из плей-офф НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал проигрыш команды в финальной серии НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).

«Классный опыт. Будем помнить это всю жизнь. У нас отличная команда. У нас много сил на дальнейшие битвы. Мы были шесть раз близки к вылету, но не хотели сдаваться. Сегодня „Лейкерс“ были хороши, они были лучше и победили. Леброн был великолепен, Дэвис сыграл отлично и набрал много очков. Он очень отвлекал нас, мы постоянно должны были о нём думать. Хорошо сыграли Карузо и Ховард. Все сыграли здорово. Но нам удалось сделать эту серию интересной.

Они выиграли один матч с баззер-битером, потом победили мы, следующая игра была близкой. Так что мы сделали это хотя бы интересным. Это хороший опыт", — приводит слова сербского баскетболиста ASAP Sports.