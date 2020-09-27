Джей Ар Смит отреагировал на возвращение в финал НБА спустя два года
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит прокомментировал возвращение в финал НБА спустя два года.
«Попытка №5 — разберёмся с этим», — написал Смит на своей странице в «Инстаграме»
Фото доступно в Инстаграм-аккаунте Джей Ар Смита.
Джей Ар Смит четыре года подряд (2015–2018) участвовал в финале НБА в составе «Кливленд Кавальерс», когда его одноклубником был Леброн Джеймс, выступающий сейчас в «Лейкерс». «Кливленд» трижды уступил «Голден Стэйт Уорриорз» и одержал одну победу в 2016 году, совершив камбэк после отставания 1-3 в ходе финальной серии.
«Лейкерс» вышли в финал НБА, обыграв «Денвер Наггетс» (4-1). В решающей серии «Лос-Анджелес» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Майами Хит».
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