Джей Ар Смит отреагировал на возвращение в финал НБА спустя два года

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит прокомментировал возвращение в финал НБА спустя два года.

«Попытка №5 — разберёмся с этим», — написал Смит на своей странице в «Инстаграме»

Фото доступно в Инстаграм-аккаунте Джей Ар Смита.

Джей Ар Смит четыре года подряд (2015–2018) участвовал в финале НБА в составе «Кливленд Кавальерс», когда его одноклубником был Леброн Джеймс, выступающий сейчас в «Лейкерс». «Кливленд» трижды уступил «Голден Стэйт Уорриорз» и одержал одну победу в 2016 году, совершив камбэк после отставания 1-3 в ходе финальной серии.

«Лейкерс» вышли в финал НБА, обыграв «Денвер Наггетс» (4-1). В решающей серии «Лос-Анджелес» сыграет с победителем пары «Бостон Селтикс» — «Майами Хит».