Мэлоун: очень горжусь. Что ещё можно было требовать от этой команды?

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал проигрыш в финальной серии НБА Западной конференции в матчах с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4), отметив, что, невзирая на неудачу, он всё равно гордится подопечными.
«Очень горжусь командой. Что ещё можно было требовать от неё? Мы принесли столько жертв за эти 82 дня в «пузыре» и через столько прошли. Не могу быть более гордым. Сказал ребятам, чтобы они помнили этот момент. Седьмой матч серии минувшего сезона с «Портлендом» мы использовали как мотивацию. Думаю, все великие команды проходят через неудачи. Мы сделали шаг и движемся в верном направлении. У нас отличная команда, и я не хотел бы ничего другого. Отдаю должное Фрэнку Вогелю и всей команде «Лейкерс». Они проделали отличную работу», — приводит слова специалиста ASAP Sports.
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