Фрэнк Вогель: 10-й финал НБА Леброна? Для него это обыденность

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель поделился впечатлениями от выхода в финал НБА и отметил, что для лидера команды Леброна Джеймса это обыденность.

«Десятый финал Леброна? Для него это обыденность. Я же ещё не был в финалах. Достичь такого уровня удаётся редко. Знаете, в лиге 30 команд, 30 классных команд ежегодно и только две могут попасть в финал. Я в лиге с 1998 года и уже облысел за время работ. Не воспринимаю всё как должное. У нас особенная команда, мне повезло быть её частью. У меня в коллективе лучшие игроки всех времён в лице Леброна и Дэвиса, и я руковожу командой-иконой. Очень рад за «нацию» «Лейкерс», — приводит слова Вогеля ASAP Sports.

Напомним, в финальной серии плей-офф Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» победили «Денвер Наггетс» со счётом 4-1.