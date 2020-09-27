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Дуайт Ховард высказался о попадании в финал НБА после 11 лет ожидания

Дуайт Ховард высказался о попадании в финал НБА после 11 лет ожидания
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард поделился впечатлениями от выхода в финал НБА. Баскетболист впервые за 11 лет сыграет в решающей серии сезона. Последний раз он выступал в финале плей-офф вместе с «Орландо Мэджик» в 2009 году.

«Это значит для меня очень многое. Обещал себе, если получу шанс вернуться в финал, сделаю всё, чтобы это случилось. Я изнурён, но рад такой возможности.

Думаю, это значит много для сына, который недавно потерял мать. Он никогда не забудет этот момент, как и я. Когда его мать умерла, он сказал, что это худший год в его жизни, и спросил, почему жизнь так тяжела. Не знал, что ему ответить, просто хотел стать для него хорошим примером. Он заставляет меня быть лучше. Рад, что мы проходим через это вместе", — приводит слова Ховарда Basket USA.

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