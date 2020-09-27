Марко Белинелли показал фото со свадьбы со своей давней подругой
Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Марко Белинелли показал фото со свадьбы со своей давней подругой Мартиной Серапини.
Марко Белинелли начал встречаться с Серапини незадолго до переезда в НБА в 2007 году, однако только сейчас решил связать отношения узами брака.
Фото можно посмотреть на странице Марко Белинелли в «Инстаграме».
Церемония прошла в родном городе Белинелли Болонье со всеми мерами безопасности из-за пандемии коронавируса, после чего последовала вечеринка с семьёй и близкими друзьями (около 40 человек). Напомним, Белинелли серьёзно относится к угрозе пандемии. Несколько месяцев назад баскетболист сделал крупное пожертвование городской больнице «Маджоре» в Болонье, чтобы поддержать персонал в борьбе с вирусом.
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