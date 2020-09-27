Римас Куртинайтис: у нас пока те же проблемы с составом

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением перед матчем с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ.

«Нам нужно сыграть с полной самоотдачей, энергией и на максимуме. У нас пока те же проблемы с составом, травмированные ещё не вернулись в строй. Для «Енисея» это будет первая официальная игра, их предсезонные матчи мы видели, но они, как и мы, были не в полном составе, поэтому сейчас сложно детально говорить о сопернике. Но мы знаем хорошо, как они играют, их стиль. Легко не будет. Если индивидуально, можно отметить центрового Хога. Он не такого большого роста, но отлично играет на подборе, упёртый и напористый. Разыгрывающий Бэттл создаёт хорошие моменты команде», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».