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Кевин Гарнетт высказал мнение о Леброне Джеймсе

Кевин Гарнетт высказал мнение о Леброне Джеймсе
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Кевин Гарнетт поделился мнением о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Леброн Джеймс — самый бескорыстный игрок в истории. Его суперсила всегда способна выявить лучшее в товарищах по команде. У Короля есть настоящая ловкость: он знает, когда атаковать, когда действовать агрессивно, а когда нужно перестраховаться. Первое непопадание в плей-офф с 2005 года в прошлом году сделало Леброна очень целеустремлённым игроком в этом сезоне. Внимание Леброна к деталям не имеет себе равных. Он делает отличную работу, сосредотачиваясь на сильных сторонах соперника и настраивает свою собственную игру, чтобы соперничать с этой интенсивностью», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

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