Стивен Адамс назвал двух самых сложных соперников в НБА

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Стивен Адамс назвал двух самых сложных соперников, с которыми ему приходилось когда-либо играть в своей карьере. 27-летний баскетболист назвал Николу Йокича и Ламаркуса Олдриджа.



«Наверное, самыми сложными из всех были Никола Йокич и Ламаркус Олдридж. Их действиетльно было сложно пройти", — цитирует Стивена Адамса Pick and Roll.



Напомним, ранее определились первый участник финальной серии НБА. В Реюньоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.



В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».