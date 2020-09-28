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Стивен Адамс назвал двух самых сложных соперников в НБА

Стивен Адамс назвал двух самых сложных соперников в НБА
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Стивен Адамс назвал двух самых сложных соперников, с которыми ему приходилось когда-либо играть в своей карьере. 27-летний баскетболист назвал Николу Йокича и Ламаркуса Олдриджа.

«Наверное, самыми сложными из всех были Никола Йокич и Ламаркус Олдридж. Их действиетльно было сложно пройти", — цитирует Стивена Адамса Pick and Roll.

Напомним, ранее определились первый участник финальной серии НБА. В Реюньоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.

В финале плей-офф НБА «Лейкерс» сыграют с победителем решающей серии Восточной конференции между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».

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