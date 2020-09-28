«Майами» установил уникальный рекорд последних 30 лет в НБА

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета – 125:113 и вышли в финал НБА, одержав победу в серии со счётом 4-2.

При этом «Майами» проиграл «Бостону» по общему количеству набранных очков в серии — 674:675, сообщается в «твиттере» MisterChip. Таким образом, впервые за последние 30 лет финал конференции выиграла команда при отрицательной разнице общего количества очков за серию. В последний раз это случилось в 1990 году. В финале Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Финикс Санз», уступив при этом по общему количеству набранных очков в серии (636:670).