«Называйте меня сумасшедшим». Джей Ар Смит предсказал финал «Лейкерс» — «Майами» в феврале
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета – 125:113 и вышли в финал НБА, одержав победу в серии со счётом 4-2. В финале плей-офф НБА «Майами Хит» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», которые выиграли финальную серию Западной конференции у «Денвер Наггетс» со счётом 4-1.
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит смог предсказать, что в финале НБА сыграют именно «Лейкерс» и «Майами» ещё в феврале, сообщает журналист Роб Перес, опубликовав скриншот из «сториз» игрока.
Посмотреть запись можно в «твиттере» Роба Переса.
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