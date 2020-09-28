«Называйте меня сумасшедшим». Джей Ар Смит предсказал финал «Лейкерс» — «Майами» в феврале

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета – 125:113 и вышли в финал НБА, одержав победу в серии со счётом 4-2. В финале плей-офф НБА «Майами Хит» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», которые выиграли финальную серию Западной конференции у «Денвер Наггетс» со счётом 4-1.

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит смог предсказать, что в финале НБА сыграют именно «Лейкерс» и «Майами» ещё в феврале, сообщает журналист Роб Перес, опубликовав скриншот из «сториз» игрока.

Посмотреть запись можно в «твиттере» Роба Переса.