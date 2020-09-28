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Адебайо установил два впечатляющих рекорда в истории НБА

Адебайо установил два впечатляющих рекорда в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо в шестом матче серии финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (125:113, 4-2) набрал 32 очка, а также сделал 14 подборов и 5 передач.

За серию Адебайо набирал в среднем 21,8 очка, 11,0 подбора, 5,2 передачи при 60,8% точности с игры. Адебайо стал первым игроком в истории НБА, покорившим статистическую линию 20-10-5 при точности не менее 60% в финале конференции. Кроме того, Адебайо стал самым молодым баскетболистом в истории НБА, набравшим статистику 20-10-5 в серии финала конференции.

Адебайо — четвёртый игрок в истории франшизы «Хит» с 30 набранными очками, 10 подборами и 5 передачами в матче плей-офф, присоединившись к Леброну Джеймсу, Дуэйну Уэйду и Шакилу О'Нилу.

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