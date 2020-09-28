Адебайо установил два впечатляющих рекорда в истории НБА
Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо в шестом матче серии финала Восточной конференции НБА с «Бостон Селтикс» (125:113, 4-2) набрал 32 очка, а также сделал 14 подборов и 5 передач.
За серию Адебайо набирал в среднем 21,8 очка, 11,0 подбора, 5,2 передачи при 60,8% точности с игры. Адебайо стал первым игроком в истории НБА, покорившим статистическую линию 20-10-5 при точности не менее 60% в финале конференции. Кроме того, Адебайо стал самым молодым баскетболистом в истории НБА, набравшим статистику 20-10-5 в серии финала конференции.
Адебайо — четвёртый игрок в истории франшизы «Хит» с 30 набранными очками, 10 подборами и 5 передачами в матче плей-офф, присоединившись к Леброну Джеймсу, Дуэйну Уэйду и Шакилу О'Нилу.
- 28 сентября 2020
-
08:53
-
08:42
-
08:38
-
08:28
-
08:20
-
08:12
-
08:06
-
07:58
-
07:52
-
07:34
-
07:19
-
07:04
-
05:06
-
00:39
- 27 сентября 2020
-
22:59
-
20:43
-
20:29
-
19:56
-
18:52
-
18:44
-
18:32
-
18:25
-
18:18
-
17:34
-
16:49
-
14:57
-
13:57
-
13:53
-
13:40
-
11:59
-
10:59
-
10:17
-
10:01
-
09:46
-
09:39
Партнерский контент