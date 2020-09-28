Пол Пирс: если Леброн выиграет титул, я поставлю его сразу после Майкла Джордана

Легенда «Бостон Селтикс» Пол Пирс заявил, что изменит место форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в своём рейтинге величайших игроков, если тот станет чемпионом НБА в этом году. Ранее Пирс не включил Джеймса в топ-5 лучших баскетболистов в истории.

«Непросто выйти в финал НБА. Леброн Джеймс сделал это уже 10 раз. Он поднимается в моём рейтинге прямо сейчас. Я говорю серьёзно. Если Леброн выиграет титул в этом году, я поставлю его сразу после Майкла Джордана в рейтинге величайших игроков", — приводит слова Пирса Clutch Points.

«Лейкерс» Леброна вышли в финал НБА, обыграв «Денвер Наггетс» (4-1) в решающей серии Западной конференции. Соперником «Лос-Анджелеса» по финалу станет «Майами Хит».