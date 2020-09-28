Финал НБА-2020 стал уникальным по историческим масштабам

«Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграют в финале НБА 2020 года. Это первый случай в истории НБА, когда участниками финала стали команды, которые не выходили в плей-офф в предыдущем сезоне.



Ранее на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 117:107. Таким образом, калифорнийская команда выиграла серию со счётом 4-1 и стала чемпионом Западной конференции.



В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 6-й матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета – 125:113 — и вышли в финал НБА, одержав победу в серии со счётом 4-2.