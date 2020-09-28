Джимми Батлер высказался о противостоянии с Леброном Джеймсом в финале НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер после победы в серии с «Бостон Селтикс» (125:113, 4-2) поделился ожиданиями от противостояния с «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в финале НБА.
«Есть ключевой момент. Так повелось уже очень давно. Если вы хотите выиграть титул, вам придётся пройти команду Леброна Джеймса в плей-офф. В конце концов, это то, к чему всё сводится. Вот на чём мы должны сосредоточиться. Очевидно, нельзя сосредоточиться исключительно на Леброне, потому что вокруг него так много действительно хороших игроков, но необходимо проходить один и тот же тест снова и снова, пока не пройдёте. Этот тест — Леброн Джеймс. Нам просто придётся играть усердно. Нам придётся сыграть почти идеально, потому что у соперника очень хорошая команда», — приводит слова Батлера ASAP Sports.
- 28 сентября 2020
-
08:53
-
08:42
-
08:38
-
08:28
-
08:20
-
08:12
-
08:06
-
07:58
-
07:52
-
07:34
-
07:19
-
07:04
-
05:06
-
00:39
- 27 сентября 2020
-
22:59
-
20:43
-
20:29
-
19:56
-
18:52
-
18:44
-
18:32
-
18:25
-
18:18
-
17:34
-
16:49
-
14:57
-
13:57
-
13:53
-
13:40
-
11:59
-
10:59
-
10:17
-
10:01
-
09:46
-
09:39