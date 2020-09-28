Кемба Уокер отреагировал на непопадание «Бостона» в финал НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кемба Уокер прокомментировал поражение в финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА с «Майами Хит». В шестом матче серии «Бостон» уступил со счётом 113:125 и не смог выйти в финал турнира. Счёт в серии 4-2 в пользу «Майами».

«Это было весело. Мы боролись. Я горжусь всеми этими ребятами. Это был действительно веселый год для этих парней. Нам необходимо расти. Конечно, грустно уезжать отсюда, но это опыт. У нас было много раз, когда мы все не играли вместе — травмы и тому подобное. Это наш первый год вместе, так что у нас будет время расти. Следующие пару лет это будет веселая группа», — приводит слова Уокера ASAP sports.

В финале плей-офф НБА «Майами Хит» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», который выиграл финальную серию Западной конференции у «Денвер Наггетс» со счётом 4-1.