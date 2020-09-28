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Джейсон Тейтум прокомментировал вылет «Бостона» из плей-офф НБА

Джейсон Тейтум прокомментировал вылет «Бостона» из плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал поражение своей команды в шестом матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (113:125, 2-4) и вылет из плей-офф.

«Это нелегко. Но если ты хочешь стать лучше и соответствовать ожиданиям, то должен справляться со взлётами и падениями. Я получил уроки от этого сезона и этой серии, из которых смогу сделать выводы. Они помогут мне стать лучше.

«Майами» — хорошая команда. Надо отдать им должное. Они отлично сыграли всю серию. К сожалению, мы не смогли воспользоваться возможностями, которые у нас были. Это прискорбно.

Я верю в эту группу наших парней. Думаю, мы были способны побороться за выход в финал. У нас было более чем достаточно разных возможностей, мы просто упустили несколько из них», — приводит слова Тейтума ASAP Sports.

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