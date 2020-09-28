Уэйд ответил Мэджику Джонсону, кого будет поддерживать в финале НБА — Леброна или «Майами»
Легенда «Майами Хит» Дуэйн Уэйд ответил Мэджику Джонсону, который спросил, за кого тот будет болеть в финале НБА, — за свою бывшую команду или за лучшего друга форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Назовём это беспроигрышной ситуацией, но здесь болеют за «Майами», – написал Уэйд на своей странице в «Твиттере».
Уэйд и Джеймс вместе выступали за «Майами» в 2010-2014, выиграв два титула чемпиона НБА (2012, 2013).
Уэйд также отреагировал на выход «Хит» в финальную серию НБА, отметив вклад баскетболистов команды Джимми Батлера, Тайлера Хирроу и Бэма Адебайо.
«Я так сильно рад за Джимми Батлера. Тайлер Хирроу и Бэм Адебайо следующие 10 лет могут быть особенными игроками», – написал Уэйд в социальной сети.
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