Брэд Стивенс рассказал, почему не даёт играть 226-сантиметровому Тако Фоллу

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс после поражения в серии финала Восточной конфренции с «Майами Хит» (113:125, 2-4) объяснил, почему не предоставляет времени 226-сантиметровому центровому Тако Фоллу, который является самым высоким баскетболистом лиги.

«Для „больших“ игроков критически важно уметь владеть мячом. Это включает умение вести мяч на дриблинге, способность сделать два или три обводки и пройти соперника, умение поймать мяч после разрезной передачи и читать ход развития атаки. Мой ассистент Джей Ларранга развивает эти способности у центровых. Нужно смотреть на наших соперников. Бэм Адебайо во многих смыслах является центром нападения. „Хит“ строят через него всю атаку, очень часто используют при розыгрыше мяча.

Необязательно, чтобы Тако Фолл делал всё это, но он должен уметь разыгрывать мяч, делать разрезной пас, активно передвигаться по всей площадке и открываться в краске, где у него получается играть лучше всего. Это очень ему поможет. Чем лучше «большой» игрок может работать с мячом, тем быстрое он начнёт правильно читать игру, тем больше возможностей он получит по мере развития карьеры", — приводит слова Стивенса ASAP Sports.

В сезоне-2019/2020 Фолл сыграл в 7 матчах регулярного чемпионата, в общей сложности проведя на паркете 33 минуты «мусорного» времени. В плей-офф Фолла выпустили на площадку дважды в сумме на три минуты. В серии с «Майами» Тако не принимал участия.