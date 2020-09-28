Маркус Смарт назвал причину поражения «Бостона» в решающей игре с «Майами»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Маркус Смарт прокомментировал поражение своей команды в шестом матче финальной серии Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (113:125, 2-4) и вылет из плей-офф.
«Я горжусь своими ребятами и тем, как мы сражались. Мы не сложили руки, а боролись. У нас было много шансов, хотя в конечном счёте серия для нас завершилась досрочно. Но мы были в игре. Нам противостояла сильная команда «Майами» — отличная культура, персонал, отличные игроки. Вы должны отдать должное этим парням. Но я горжусь своей командой. Просто мы были слишком медленными в начале игры и серии.
«Майами» были более агрессивны. К сожалению, мы не справились с этим. Мы не ответили так, как должны. Надо снять перед этими парнями шляпу. Надо посмотреть, что мы можем исправить, чтобы вернуться готовыми в следующем году», — приводит слова Смарта ASAP Sports.
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