Гомельский: зарплата Воронцевича была в два раза выше, чем зарплата Хиллиарда

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о ситуации тяжёлого форварда Андрея Воронцевича, который летом, после 14 лет выступления за команду, покинул ЦСКА.

«К этим рассуждениям добавлю ещё одно: зарплата Андрея Воронцевича была в два раза выше, чем зарплата Дэррана Хиллиарда», — написал Гомельский на своём сайте в ответ на рассуждения болельщика о том, что главный тренер «армейцев» Димитрис Итудис не относится более лояльно к легиоенерам, чем к российским баскетболистам.

Кроме того, Гомельский высказался о старте сезона Евролиги, матче первого тура ЦСКА — «Барселона» и рассказал о состоянии тяжёлого форварда «армейцев» Торнике Шенгелии, который недавно выбыл из строя из-за травмы.

«В каждом туре Евролиги должны быть игры (в крайнем случае 1 игра), которые можно считать центральными, самыми интересными, привлекающими внимание не только зрителей в своих странах, но и во всем баскетбольном сообществе Старого Света. Торнике Шенгелия точно полетит вместе с ЦСКА на матч с „Барселоной“. Но решение о его участии будет приниматься уже в Барселоне. Розовая форма „Барселоны“? Напомню вам поговорку: на вкус и цвет товарищей нет. Мне тоже не нравится этот цвет формы у „Барсы“. Но возможно, что кое-кто с нами и не согласен», — отметил Гомельский.