Харт отреагировал на выход «Лейкерс» в финал НБА, после того как стал частью обмена Дэвиса

Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт поздравил свою бывшую команду «Лос-Анджелес Лейкерс» с выходом в финальную серию НБА.

Харт провёл в «Лейкерс» два первых сезона, после чего его обменяли в «Пеликанс» в рамках крупной сделки с участием Энтони Дэвиса.



«Рад за «Лейкерс» и болельщиков команды. Их болельщики заслужили это», – написал Харт на своей странице в «Твиттере».



Напомним, «Лейкерс» на Западе обыграли «Денвер Наггетс» (4-2) и в споре за чемпионство сразятся с «Майами Хит», который в своей серии на Востоке одолел «Бостон Селикс» (4-1). «Нью-Орлеан» в нынешнем сезоне не смог выйти в плей-офф.



Харт был выбран на драфте НБА 2017 года под 30-м номером командой «Юта Джаз» и сразу обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс».