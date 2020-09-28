Гордон Хэйворд принял решение по контракту на $ 34 млн

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд собирается активировать опцию в контракте на сезон-2020/2021, сообщает ESPN.



Хэйворд заработает $ 34,1 млн, если активирует опцию. В случае выхода на рынок свободных агентов форвард не сможет рассчитывать на получение сопоставимой зарплаты в другом клубе лиги. В сезоне-2019/2020 Хэйворд набирал 17,5 очка, 6,7 подбора и 4,1 передачи в среднем за игру.

Ранее в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился шестой матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные хозяева паркета – 125:113 — и вышли в финал НБА, одержав победу в серии со счётом 4-2.