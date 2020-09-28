Назван возможный пакет обмена Хардена в «Филадельфию»

Как сообщает Pickandroll со ссылкой на NBA Analysis Network, «Филадельфия Сиксерс» готов предложить целый пакет опций за возможность выменять Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».



Согласно данным источника, предложение, вероятно, будет включать камерунского центрового Джоэла Эмбиида, бывшего защитника «Майами Хит» Джоша Ричардсона, а также пик первого раунда на драфте 2020 года.

По слухам, «Рокетс» готовы отдать в «Филадельфию» не только Хардена, но и Бена Маклемора.



Контракт Хардена с «Рокетс» действует ещё два года, а также включает опцию игрока на сезон-2022/2023.



«Хьюстон» завершил выступление в сезоне-2019/2020 проигрышем в серии второго раунда плей-офф Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс». Главный тренер Майк Д'Антони после этого покинул команду.